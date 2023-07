Michelle Hunziker in nero al matrimonio dell'amica, i fan: «Non si fa, hai toppato di brutto»

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social e con i suoi follower è un libro aperto: racconta loro tutto ciò che fa durante la giornata oppure, i suoi impegni lavorativi e non. Nelle sue ultime storie Instagram, la conduttrice svizzera ha spiegato ai fan di trovarsi a Roma per il matrimonio di una coppia di cari amici e, quindi, poco fa ha postato anche il look per la cerimonia e, poi, per la festa. I suoi follower, però, hanno avuto qualcosa da ridire.

Michelle Hunziker ha mostrato ai suoi fan il look finito con il quale si presenterà al matrimonio degli amici. Un vestito lungo nero con effetto vedo-non vedo, scarpe nere con tacco e qualche accessorio oro. I capelli, invece, ondulati. La maggior parte dei follower della conduttrice hanno molto apprezzato l'outfit ma c'è stato anche qualcuno che ha bocciato completamente la scelta di stile di Michelle.

In ogni caso, la nonna del piccolo Cesare non ha risposto a nessuno dei commenti comparsi sotto il post che, comunque, ha riscosso molto successo come al solito.

Alcuni follower di Michelle non si sono proprio trovati d'accordo sulla scelta dell'abito per il matrimonio.

Qualcuno, infatti, ha scritto: «Bellissima ma di nero a un matrimonio proprio no», «Il nero così total pure no! Porta male!» oppure ancora «Alle cinque di pomeriggio in nero con abito da discoteca ad un matrimonio... hai toppato di brutto».