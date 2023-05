Michelle Hunziker, pranzo con Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il "complimese" di Cesare: «Festa per l'imperatore»

Michelle Hunziker a pranzo con la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza per il complimese del piccolo Cesare. I tre riuniti a tavola festeggiano i due mesi dell'«imperatore» della famiglia. Il piccolo, beatamente in culla, è avvolto dall'affetto di nonna Michelle e dei suoi giovani genitori: «Oggi l'imperatore compie due mesi», scrive Michelle su una foto dolcissima in cui si vedono solo i piedini del festeggiato.

«Oggi bebè fa due mesi!! Ci sono qui daddy and mamy e Leone e Lilly», afferma Michelle Hunziker a pranzo con la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza.

Insalata di pollo e riso in bianco sono i piatti serviti in tavola.

Ma, mentre nonna Michelle e Goffredo Cerza si godono il pasto, Aurora Ramazzotti controlla che «l'imperatore» stia bene nella sua culla.

La famiglia è al completo per festeggiare il complimese del piccolo Cesare.

Il nipotino di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è nato a marzo, ma cresce velocemente ed è sempre circondato dai suoi cari e anche dai suoi amici a quattro zampe.