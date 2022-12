Michelle Hunziker alla figlia Aurora: «Tu, piccolo Grinch». E la sua risposta la fa scoppiare a ridere

Michelle Hunziker questa mattina, martedì 20 dicembre, si è svegliata con un ricordo sbloccato dalla galleria del suo smartphone. La conduttrice svizzera ha postato delle storie su Instagram in cui spiega cos'ha costretto a fare ad Aurora che non ama particolarmente il Natale.

Nelle storie che Michelle ha postato sul proprio profilo racconta di quando Aurora aveva 17 anni e non amava particolarmente il Natale. Allora, mamma Michelle per farle cambiare idea, ha cercato di farla entrare nel mood natalizio portandola in uno studio di registrazione a cantare una canzone. Aurora cantava in inglese mentre la conduttrice in svizzero.

Il secondo video che Michelle Hunziker ha postato risale al 2018. In quell'occasione la conduttrice aveva trascinato Aurora con se a fare gli auguri alle persone andando di porta in porta.

L'ultima storia in sequenza che Michelle Hunziker ha postato, è la risposta di Aurora. La figlia di Eros Ramazzotti spiega come sia cominciata la sua mattinata e che per colpa del Natale ha fatto pure una colazione cattiva. Michelle riposta tutto taggando la futura mamma.