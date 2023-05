Michelle Hunziker in lacrime mentre allatta Cesare. Aurora Ramazzotti: «Piangi perché mi somiglia?». La risposta è sorprendente

Michelle Hunziker si commuove mentre allatta il nipotino Cesare. A riprendere la tenera scena è la figlia Aurora Ramazzotti. Un altro momento di dolcezza tra nonna e nipote condiviso con i fan su Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti chiede alla mamma, sorridendo: «Piangi perché mi somiglia?». La showgirl con le lacrime agli occhi per l'emozione le risponde che piange ogni volta che lo vede. Scopriamo insieme perché.

Nonna Michelle in lacrime per Cesare

Nonna Michelle, ormai, non può fare a meno di commuoversi dinanzi all'innocenza del nipotino Cesare. La figlia Aurora Ramazzotti riprende spesso i momenti di dolcezza tra la nonna e suo figlio, condividendoli con i fan su Instagram.

Questa volta, però, Michelle Hunziker si lascia andare alle emozioni e non riesce a trattenere le lacrime per l'amore che prova per il suo adorato nipotino.

«Piangi perché mi somiglia?», chiede Aurora Ramazzotti a Michelle, mentre la nonna allatta Cesare.

La risposta è spontanea e diretta: «Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere, perché ti assomiglia, perché è pazzesco. La vita è pazzesca!».

E tra un sorriso e un sorso di latte, il piccolo Cesare si gode tutto l'amore della famiglia, comodamente sdraiato tra le braccia di nonna Michelle.