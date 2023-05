Michelle Hunziker, il menù segreto (con pollo e risotto) per rimanere in forma: «La mia ricetta è questa»

Michelle Hunziker svela il segreto della sua forma fisica. Su Instagram la showgirl nelle ultime ore ha postato una serie di stories in cui rivela cosa mangia a pranzo. Hunzimenù lo definisce lei con la solita dose di ironia. Niente da dire, un menù per un pranzo light e decisamente fit. Semplice anche da fare...

Si comincia con un tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino e, a seguire, risotto con asparagi bianchi. Due piatti decisamente gustosi ma comunque light. «Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite» sottolinea lei nei social. Ecco cosa ha mangiato la bella Michelle prima di recarsi negli studi Mediaset di Striscia La Notizia, dove conduce con Gerry Scotti.

Intanto Michelle Hunziker nonna amorevole e presente. La conduttrice di Striscia La Notizia ha mostrato sui social una foto di lei mentre allatta il nipotino Cesare Augusto. La neo nonna si è sempre detta molto felice del suo nuovo ruolo, sin da quando Aurora era incinta ha sempre anticipato che si sarebbe molto dedicata al suo nipotino, dando una mano concreata alla figlia.

Aurora Ramazzotti, mamma a 26 anni, ha reso Michelle una giovane nonna, ruolo che la Hunziker ama particolarmente, come lei stessa aveva confessato a Verissimo: «Io sono super orgogliosa perché ho notato che ci sono tantissimi nonni giovani che hanno paura di dirlo. Ma la nonnitudine non ha niente a che fare con l’età anagrafica, è uno stato di beatitudine. Per strada fa un po’ strano perché mi chiamano nonna. Anche con Eros ci chiamiamo nonno e nonna, lui è super emozionato».