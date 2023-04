Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, prima foto da nonni: «Quando "l'imperatore" Cesare chiama...»

Michelle Hunziker ha da poco postato una foto sul proprio profilo Instagram, in compagnia di Eros Ramazzotti e del nipotino Cesare e la didascalia recita: «Quando Cesare “l’imperatore” chiama, i nonni corrono!!!», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Lo scatto pubblicato dalla conduttrice insieme al cantante è il primo che li ritrae sotto le vesti di nonni, amatissimi anche sui social.

Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di nonno Eros: «Mi pensa nei suoi viaggi»

Aurora Ramazzotti: «La gravidanza? Mi hanno riempito di storie catastrofiche, ma non tutti viviamo gli stessi disagi»

Aurora Ramazzotti, passeggiata a Milano con Cesare e le baby zie. «Vita», la foto di nonna Michelle Hunziker emoziona i fan

L'amore dei nonni per Cesare

Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il piccolo Cesare, non è soltanto la gioia più grande di mamma e papà, ma anche, dei suoi nonni Michelle ed Eros. La conduttrice, infatti, molto spesso fa riferimento al nipotino sui propri social, anche se, tende ad essere molto discreta per rispettare la privacy della figlia e del suo bambino. Eros, da questo punto di vista, è molto più schivo e non pubblica tante storie con il bambino, anche se è comunque un nonno molto presente.

Le prime uscite di Aurora con Cesare

In questi giorni, Aurora Ramazzotti e il suo piccolo Cesare si stanno concendendo delle lunghe passeggiate nel centro di Milano. L'influencer è molto premurosa con il suo bambino e lo si vede dagli scatti dei paparazzi: Aurora controlla sempre la carrozzina e che il sole non disturbi il sonno del neonato.