Michelle Hunziker trasforma le figlie in maschi: «Niente male come tipi no?». Il risultato è sorprendente

Michelle Hunziker ama scherzare e fare divertire i propri follower su Instagram. La conduttrice svizzera infatti, posta sempre storie o immagini con didascalie divertenti e infatti, è molto amata anche per questo suo lato caratteriale. In una delle ultime storie che Michelle ha postato sul proprio profilo, ha trasformato (con l'aiuto di un particolare filtro) Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi in tre maschietti e il risultato è sorprendente.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato compaiono tre ragazzi davvero belli e infatti, la conduttrice scrive: «Ecco come sarebbe se avessi avuto maschi... niente male come tipi!» con tanto di emoticon con la linguaccia. Proprio ieri, domenica 29 gennaio, Michelle ha portato fuori a pranzo le sue bambine che hanno disegnato Aurora incinta del suo primo bambino.

I progetti lavorativi di Michelle

Michelle Hunziker sta lavorando alla nuova edizione del suo show: Michelle Impossible che dovrebbe andare in onda nel mese di febbraio. Inoltre, la conduttrice sta aspettando di conoscere il suo nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.