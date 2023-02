Michelle Hunziker, la carica del sabato: «Io come lui». E posta una storia tutta da ridere

Michelle Hunziker ha postato una storia davvero esilarante sul proprio profilo Instagram. La conduttrice svizzera adora dare il buongiorno ai propri follower e quindi ogni mattina pubblica foto o video con animali che fanno qualcosa di divertente o strano. Oggi, sabato 4 febbraio, Michelle ha voluto dare la carica ai suoi fan con una storia che ha come protagonisti due elefanti.

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato si vedono due elefanti che sembrano essere molto contenti: uno fa roteare la proboscide in modo vertiginoso mentre l'altro muove su e giù la testa. Michelle, con tanto di emoticon con le lacrime agli occhi dal ridere, scrive: «Io come lui».

Michelle Hunziker in questo periodo è molto impegnata perché sta preparando la nuova edizione del suo show intitolato Michelle Impossible che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Come nella scorsa edizione, anche quest'anno ci saranno molti ospiti che accompagneranno Michelle nella conduzione.