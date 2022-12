Michelle Hunziker e le placche al seno: «Le ragazze sono sempre protette». La foto (hot) è esilarante

Michelle Hunziker è una grande appassionata di sport: dallo sci al karate, la showgirl non ha mai nascosto il fatto che muoversi sia un potente antistress e le regali gioia. In una delle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram, la conduttrice si mostra in una tenuta sexy ed esilarante allo stesso tempo.

I follower di Michelle Hunziker la seguono sui social perché i contenuti che propone sono simpatici e leggeri, come ad esempio la storia che ha postato dopo l'allenamento di karate.

La conduttrice svizzera ha scritto: «Come vedete le ragazze sono sempre protette», riferendosi al suo seno, coperto con delle speciali placche che servono ad attutire eventuali colpi o botte.

Michelle Hunziker ama scherzare e come lo fa in televisione, lo fa anche su Instagram. La futura nonna è solita postare storie in cui racconta in modo divertente le sue giornate, come ad esempio la fase dopo l'allenamento in cui si mostra sudata, sorridente e super in forma.