Michelle Hunziker alle Maldive, nel video spunta uno squalo: «Che pericolo»

Michelle Hunziker lascia alle spalle il clamore mediatico della sua nuova «love story» con Alessandro Carollo e, nel frattempo, sta conitnuando le prove per Michelle Impossible, targato Canale 5. Ora la showgirl svizzera, 47 anni, ha deciso di regalarsi una pausa relax, volando dall'altra parte del mondo, in direzione Maldive. Accompagnata dalle due figlie avute con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, Michelle Hunziker si sta godendo il mare cristallino e la pace dei sensi delle Maldive.

La showgirl nelle sue Instagram stories ha pubblicato un video in cui riprende con il suo cellulare un piccolo squalo in acqua. «Che paura», ha scritto Michelle Hunziker.

Ovviamente dal tono sarcastico e ironico. Nulla di troppo preoccupante per Michelle che si è divertita ad aggiungere come sottofondo una musica paurosa a suon di trombe.

Dopo il lavoro c'è il meritato relax. E Michelle Hunziker, dopo un lungo periodo di prove per il suo show Michelle Impossible, lo sa bene. Si preannuncia già come uno show imperdibile, sospinto dalla grande energia e frizzantezza della conduttrice e delle sue spalle, la Gialappa’s Band, Katia Follesa e Andrea Pucci. In altre parole: sarà molto difficile annoiarsi. D'altronde, proprio come è accaduto per le scorse edizioni.

Per ora gli spoiler lasciati trapelare sono stati pochi. Non ci resta che rimanere sincronizzati per eventuali aggiornamenti.