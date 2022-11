Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma: cena galeotta svela un particolare

È ufficiale! Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornato l'amore. Dopo la vacanza sulle Dolomiti e le foto delle coccole in montagna che non lasciavano spazio ai dubbi, ecco arrivare la conferma da parte di Tomaso Trussardi. Da sempre riservato sulla sua vita privata, ieri l'imprenditore ha condiviso sulle Instagram stories uno scatto di Michelle, sorridente e felice, con un bicchiere di vino in mano.

Tomaso Trussardi decide di uscire allo scoperto e di svelare pubblicamente il riavvicinamento tra i due. Proprio ieri pomeriggio, era arrivato l’ennesimo gesto che ha fatto sperare i fan in un ritorno di fiamma: Tomaso Trussardi ha postato una foto di Michelle sul suo profilo Instagram. Lo scatto è in realtà presente sul profilo del loro cane Odino. Nella foto Michelle tiene stretto in braccio il cane mentre sorride compiaciuta. E Tomaso l’ha condivisa tra le sue stories.

Ma non finisce quì... ad alimentare il gossip ci ha pensato ancora una volta l'imprenditore, che ha mostrato pubblicamente di essere andato a cena con Michelle Hunziker nel suo ristorante: Trussardi alla scala. Immancabile la presenza del cagnolino Odino, il vero galeotto.

Tomaso Trussardi è ormai pronto per annunciare al mondo il ritorno di coppia, al contrario di Michelle che non ha voluto condividere la foto sul profilo, probabilmente la showgirl svizzera vuole tenere ancora un certo velo di riservatezza.