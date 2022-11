«Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno intenzione di tornare insieme»

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sarebbero tornati insieme, né avrebbero intenzione di farlo (per ora). A rivelare come stanno realmente i rapporti tra i due è Vittorio Feltri, molto amico di Trussardi che in un'intervista a Oggi ha spiegato come la coppia stia semplicemente in buoni rapporti, ma non abbia intenzione di riprendere la vita matrimoniale.

«Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice. Ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stano proprio come vengono raccontate». Feltri conferma che i rapporti tra i due sono più distesi, che la complicità è tornata, ma questo non significa che abbiano voglia di riprendere la loro vita di coppia. Michelle e Tomaso si vedono e si sentono regolarmente, anche e soprattutto nell'interesse delle due figlie, ma da qui ad essere marito e moglie ci passerebbe secondo il giornalista.

«Per ora è incauto dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme. Lui è rimasto nella casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo», ha aggiunto Feltri. Oggi in realtà sottolinea come il manager non ha in realtà mai traslocato nella casa milanese della Hunziker.

Nell'intervista poi il giornalista si lascia scappare un'indiscrezione, sul fatto che la crisi di coppia potrebbe essere nata a causa di un terzo incomodo: «Non so come sia andata davvero tra il medico e Michelle, si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e due. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio».