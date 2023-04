Michelle Hunziker, weekend fuori porta per Pasqua con le sue bambine: «Andremo a...»

Pasqua in Svizzera. Michelle Hunziker parte con le sue Celeste e Sole per una mini vacanza all'insegna del sole della sua terra natale. La neo nonna è più in forma che mai e comunica ai fan questa partenza con una story Instagram: «Per la nostra avventura per Pasqua le nostre Cele e Sole sono super sul pezzo!» scrive Michelle mentre le figlie spiegano ai follower, solo in sottofondo senza mostrarsi, cosa visiteranno. «Questa volta andremo a Interlaken» rivela l'ex moglie di Eros e le figlie aggiungono i dettagli: «Vedremo il palazzo del ghiaccio, la montagna alta 4.000 metri..» dicono e Michelle le guarda stupite e sorridente.

«Sono preparate!» dice la conduttrice svizzera poco dopo, complimentandosi con le bambine. Nelle stories successive, poi, l'ex signora Trussardi mostra l'arrivo in terra svizzera con un buon aperitivo con spritz e stuzziccherie al tavolo con due amici che la scorteranno in questa avventura. Cosa faranno le ragazze di casa Trussardi - Hunziker? bisognerà attendere le prossime stories per scoprirlo.