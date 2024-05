Michelle Hunziker esce allo scoperto su Aurora Ramazzotti: «Ecco perché mia figlia ha tratti orientali»

Verissimo torna con il classico appuntamento domenicale. Durante la puntata del 5 maggio, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio molti ospiti che hanno raccontato aspetti inediti della loro vita, esperienze e ricordi del passato. Tra questi anche Michelle Hunziker ed Anna Tatangelo, entrambe prossimamente sulla rete Mediaset con Io Canto Family, spin off di Io Canto Generation. «Con lei sono abituata a lavorare insieme - ha spiegato Michelle Hunziker a Silvia Toffanin - Lei è fortissima ed è una donna piena di valori. Sono molto contenta».

Il bilancio di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha ribadito il suo amore incondizionato per la famiglia, gioia infinita e porto sicuro nei momenti difficili, per esempio di un break up. «Non ho mai avuto la sensazione di aver perso qualcosa nella vita - ha spiegato Michelle Hunziker a Verissimo - Non ho mai sentito l'esigenza di andare in discoteca, per me era normale divertirmi nel contesto familiare.

Quando sono diventata mamma ero contentissima ed ero pronta a dare la priorità ad Aurora ma comunque di lavorare. Aurora e le mie figlie sono sempre state l'incentivo di fare meglio. Quando arrivano le opportunità le valuti in base a tuo figlio e diventiamo più forti. Mia figlia dice che io sono un generale ma lei è uguale con Cesare. Mia mamma quando andavo in discoteca la mattina camminava con i tacchi per svegliarmi. Nella mia famiglia tantissimi avi erano indonesiani, infatti Aurora è veramente orientale con i tratti. L'amore? Sono concentrata sulla mia famiglia e il mio lavoro, non saprei dove inserirlo».

Anna Tatangelo ha invece ha parlato del legame con i suoi genitori, Palmira e Dante. «Mia sorella a 27 anni doveva rientrare a mezzanotte. Sono felice di aver avuto però i miei genitori perché un po' di regole ci vogliono. I miei genitori non mi mandavano neanche in gita. L'amore? Prima troppo grandi ora troppo piccoli. Io sto bene e non mi interessa».

Il talent show

Al timone di Io Canto Family non ci sarà quindi Gerry Scotti come avvenuto nel programma Io canto generation. Al suo posto c'è Michelle Hunziker. «Sono molto contenta che ci sia Anna, ormai siamo collaudate a lavorare insieme. Ci sono i ragazzi che sono fenomenali con genitori e nonni - ha spiegato Michelle Hunziker a Silvia Toffanin -. In Mediaset si è creata una sorta di famiglia e con Gerry Scotti c'è un rpaporto bellissimo».

«Anna Tatangelo è fastidiosa perché quando canta sembra che mangia una fetta biscottata con la marmellata - ha aggiunto Michelle -. Tra noi c'è molta sintonia. Ci siamo confidate tante cose quindi è davvero bello quando puoi lavorare con persone che stimi».