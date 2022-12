Per dieci anni Michelle Robinson «non ha sopportato» il marito Barack Obama, in un periodo della loro vita in cui le figlie Sasha e Malia erano piccole e la carriera politica dell'ex presidente Usa era in ascesa. «Le persone pensano che sia maligna a parlare di questo, ma devo dire che ci sono stati dieci anni nei quali non ho sopportato mio marito. E indovinate quando è successo? Quando i bambini erano piccoli», ha detto Michelle.

RESPONSABILITA'

L'ex first lady degli Stati Uniti ne ha parlato nel corso di un'intervista per la presentazione del suo ultimo libro, La luce che è in noi, sottolineando che le figlie, oggi ventenni, ai tempi erano come tutti i bambini delle «piccole terroriste. Hanno richieste. Non parlano. Comunicano male e l'unica cosa che fanno è piangere costantemente», ha aggiunto, ricordando come in quel periodo fosse lei a badare alle bambine perché l'ex presidente era troppo impegnato a far decollare la sua carriera. Nel corso dell'intervista rilasciata a Revolt Tv, emittente di musica afro-americana fondata dal rapper Puff Daddy, la 58enne Michelle Robinson ha parlato soprattutto alle donne sfatando il mito del matrimonio perfetto: nonostante dall'esterno la vita degli Obama possa sembrare idilliaca, in realtà i figli e gli incarichi impegnativi hanno creato difficoltà al loro matrimonio. Proprio lo stress legato ai mille impegni del marito «ha messo a dura prova» la loro unione che dura da trent'anni.

Michelle Obama parla della sua depressione: «È anche conseguenza del conflitto razziale»

Obama e Michelle si sono conosciuti nel 1989 alla Harvard Law School, una delle migliori degli Stati Uniti, e sposati nel 1992: è stata lei sin dall'inizio a spingere il marito nella sua carriera fino ad arrivare alla presidenza degli Stati Uniti. Michelle ha poi aggiunto: «In un matrimonio non ci si impegna mai entrambi al 50%. Delle volte Barack si impegna al 60% e io al 40%. In quei dieci anni io mi impegnavo al 70 e lui al 30, ma in un matrimonio di 30 anni è una cosa che mi va bene. Ci sono persone invece che si arrendono dopo 5 anni». Michelle ha approfondito il tema delle difficoltà interne a ogni matrimonio, sostenendo come con il marito non abbia mai discusso di tutto il lavoro che serve per vivere insieme e «quanto sia difficile anche quando sei pazzamente innamorato di una persona, anche se tutto funziona alla perfezione».



CARRIERA

Nel libro pubblicato a novembre, Michelle spiega come ognuno cerchi di «sognare, preparare e definire la vita in famiglia affinché sia perfetta. Ma alla fine, devi fare i conti con quello che succede». L'ultimo libro rappresenta un importante passaggio per la ex first lady che alla fine dei due mandati da presidente del marito - dal 2009 al 2017 - si è ritagliata una carriera sempre più indipendente. Oltre a occuparsi della Obama Foundation, impegnandosi soprattutto nel rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni all'interno delle comunità più povere degli Stati Uniti, Michelle Robinson ha una carriera da scrittrice e da opinionista, ma soprattutto è la prima first lady, insieme a Hillary Clinton, ad avere una carriera autonoma e una presenza mediatica forte e stabile.