Mida, il video con una misteriosa ragazza insospettisce: «Non stavi con Gaia De Martino?». Chi è il nuovo flirt del cantante?

Mida «que pasa»? Il cantante di Amici, arrivato alla finalissima del talent show di Maria De Filippi, aveva fatto discutere molto per la sua relazione nata e conclusa all'interno del programma con la ballerina Gaia De Martino. Una storia d'amore che ha fatto sognare i fan e soprattutto la ballerina che ha aperto il suo cuore al cantante di "Rossofuoco”.

Dopo alcune settimane d'amore, il cantante ha però capito che i suoi sentimenti non sarebbero andati oltre e ha preferito troncare la relazione.

I fan della coppia hanno sempre sperato in un ritorno, soprattutto dopo aver visto Gaia in alcune tappe del firmacopie del nuovo album. «Mai dire mai», aveva detto Mida a Verissimo, ma poi il cantante ha pubblicato un video su TikTok in compagnia di una nuova ragazza e la chimica sembra essere alle stelle. Ma di chi si tratta?

Chi è la misteriosa ragazza?

Nel video pubblicato su TikTok, Mida canta il suo nuovo singolo “Que pasa” insieme ad una misteriosa ragazza mora. Gli sguardi e l'intesa sono bastati per far infuriare i fan del cantante che speravano di poterlo rivedere insieme a Gaia, la ballerina di Amici con cui ha avuto un flirt all'interno della casetta di Amici.

Dopo alcune ricerche social, il nome della ragazza è venuto fuori: si tratta Fernanda Dantas, modella, attrice e influencer brasiliana che è anche la protagonista femminile nel nuovo videoclip di Mida. Che tra i due ci sia solo un rapporto professionale legato a questo progetto musicale o qualcosa in più?

Per adesso i fan restano in attesa di scoprire come sarà il videoclip del nuovo singolo e vedere che ruolo avrà la bella Fernanda nella vita di Mida, mentre la ballerina Gaia non commenta la vicenda.