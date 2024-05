Milly Carlucci e il matrimonio della figlia Angelica a giugno: «Lì potrò piangere, ma il più emozionato sarà mio marito»

Pronta a vincere anche questa sua scommessa. Con L'Acchiappa Talenti, in onda venerdì 10 maggio, Milly Carlucci si mette nuovamente in gioco. Un gioco che a lei piace. Uno di quelli da fare in compagnia, con amici, persone che ha scelto personalmente: Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara (che prende il posto di Nino Frassica colpito dalla scomparsa di suo fratello Matteo), mentre in giuria ci saranno Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura. Per Milly «il talento - racconta a Chi - nasce dal fatto di avere un sogno che cerchi di realizzare con forza e determinazione, contro tutto e tutti».

Il programma

La bellezza di questo gioco? «L’acchiappa talenti che è in gara deve immaginare cosa poter fare con lui nella finale, quando si esibiranno insieme.

Lo scopo, quindi, non è prendere il più bravo, ma quello giusto per fare un numero in coppia». Da conduttrice poi bisogna dare sempre qualcosa di nuovo: «Chi fa il nostro mestiere ha sempre l’esigenza di fare un passo più in là, altrimenti, se fai il copia e incolla, diventa noioso»

Non c'è dubbio anche la Carlucci nel tempo ha dimostrato di essere un'ottima acchiappa talenti: «Ci si innamora artisticamente di persone che non ti somigliano, altrimenti sai che noia! Sono attratta da persone diverse che hanno qualità e avere qualità vuol dire essere scoppiettanti, saper catalizzare l’interesse...».

Domanda di Chi. È vero che Milly Carlucci non ama i reality? «No, ma faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto». A Ballando Milly non perde mai il controllo. Ma c'è un motivo. E lo spiega ancora a Chi: «Io sono una molto emotiva, sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene ma, se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta. È un ruolo impegnativo, dove bisogna trasmettere una parvenza di calma».

Il matrimonio della figlia

A fine giugno si sposa la figlia Angelica e Milly ancora una volta non riesce a nascondere la sua emozione per questo grande giorno che si sta avvicinando: «Sì, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva». Poi a Chi ricorda che «quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi. Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere».