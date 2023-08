Miriam Leone incinta, l'annuncio a sorpresa: «Il mio nuovo viaggio. Lo sapevo prima del test di gravidanza, avevo la pancetta»

Miriam Leone è incinta. L'annuncio a sorpresa arriva dalla copertina di Vanity Fair: «Il mio nuovo Viaggio». Così vestita di verde e con un sorrido raggiante l'attrice svela il suo dolce segreto ai fan. E lo fa a modo suo con un'interista che molti speravano arrivasse. L’attrice, che poco tempo fa aveva dichiarato che era necessario «smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato», oggi è pronta ad affrontare questo viaggio destinazione maternità.

Miriam Leone incinta, l'annuncio sorprendente

«Avevo questa pancetta, mai vista prima. - racconta a Vanity - Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Miriam Leone già lo sapeva di aspettare un bambino dal marito Paolo Carullo.

Il messaggio per tutte le donne

Prima di diventare mamma però per Miriam è stato fondamentale realizzarsi a livello professionale e personale. «Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso», ha confessato.

E ha aggiunto: «Sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato». Miriam e Paolo si sono giurati amore eterno il 18 settembre del 2021 a Scigli, in Scilia, dopo due anni di fidanzamento. Un amore il loro fortissimo e che lo sarà ancora di più.

Quando partorirà

Felicissima, ha confessato che la prima persona a cui ha pensato non appena ha visto il risultato del test di gravidanza è stata sua madre: «Si è attivata una specie di riconnessione con la linea femminile fino alla preistoria». E, al quarto mese di gravidanza, si gode tutto l’amore che questa notizia ha portato con sé: «È ancora qualcosa che è parte di me, dentro. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo. E da questo momento in poi con tutti».