Myrta Merlino compie 55 anni: la festa di compleanno con i figli e Marco Tardelli. La polemica: «È il motivo dell'assenza a Pomeriggio 5?»

Myrta Merlino fatica ad entrare nel cuore del pubblico di Pomeriggio 5 che rimpiange ancora Barbara D'Urso (nonostante durante gli anni in cui era al timone, le critiche per il troppo trash non mancavano mai). Eppure, una qualità che D'Urso riusciva a mettere d'accordo tutti e tutt'ora lo fa: la sua completa e totale dedizione a Pomeriggio 5 e incredibile professionalità. La conduttrice riusciva ad andare in onda nonostante le difficoltà a casa, problemi di salute e annullava qualsiasi impegno personale che interrompeva la diretta del suo programma.

Myrta Merlino, dal canto suo, ha già saltato alcune puntate del talk show pomeridiano per alcuni impegni presi precedetemente e la scelta non è piaciuta al pubblico a casa.

Il compleanno di Myrta

Myrta Merlino ha condiviso alcune foto della festa di compleanno insieme ai suoi figli e al compagno Marco Tardelli. «Compleanno in famiglia con i miei amori. Manca solo la mia Cate che è a Londra a studiare», ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5, mentre sorridente stringeva a sé i suoi figli e ringraziava degli auguri nei commenti.

Tuttavia, il pubblico a casa non ha preso bene la sua assenza e ha presupposto che la sua "vacanza" fosse da ricondurre ai festeggiamenti per i suoi 55 anni.

«È sempre in ferie, Barbara D'Urso non saltava una puntata», scrivono gli utenti su X, mentre si vocifera già su una possibile sostituta di Merlino per il prossimo anno. Uno dei nomi in pole position per la sua posizione? Simona Branchetti, ma anche Cesara Buonamici che ha convinto nel suo nuovo ruolo da opinionista del Grande Fratello.