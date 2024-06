Fedez, Myrta Merlino a Pomeriggio 5: «La nuova canzone? Non solo dice quello che pensa, ma ci guadagna pure...»

Non si fa altro che parlare della nuova canzone di Fedez dal titolo Sexy Shop in collaborazione con Emis Killa. Nessuna canzone di vendetta ma non mancano i riferimenti a una storia «infinita che poi è finita». Parole che si collegano facilmente a quello che è la fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni. Di questo si è parlato anche durante la puntata di Pomeriggio 5 dove la conduttrice Myrta Merlino ha espresso la sua opinione sulla canzone scritta da Fedez.

In studio

«Da Catullo in poi quando ci litighi il verso diventa una canzone - ha esordito l'opinionista Rosanna Cancellieri in studio a Pomeriggio 5 -.

Loro hanno la possibilità di gridarlo al mondo. Ci sta». Myrta Merlino ha così incalzato: «E poi ha la possibilità di fare anche i soldi. La cosa che io trovo straordinaria è che non solo le dici tutto quello che le volevi dire e ti togli i sassolini dalle scarpe, ma ci guadagni. Che è una roba divina». Beatrice Luzzi senza peli sulla lingua ammette di non aver apprezzato il singolo del rapper.

«Fedez è il numero uno perché riesce a guadagnare su tutto, ma il problema è che ci sono i figli di mezzo - ha incalzato l'ex gieffina -. Non sono molto d’accordo su questo singolo di Fedez».

«Io non vedo i presupposti della vendetta nella canzone di Fedez - ha invece sottolineato Davide Maggio -. Io ci leggo un po' di amarezza e nostalgia».