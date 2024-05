Myrta Merlino, topless al telefono in riva al mare: il primo sole della stagione dopo la festa di compleanno

Myrta Merlino si prepara a chiudere la sua prima stagione di Pomeriggio 5: il programma dovrebbe, infatti, fermarsi per la pausa estiva tra qualche settimana. La giornalista, comunque, anche se presa da mille impegni di lavoro, non rinuncia a qualche ora al mare e a prendere il sole anche dove quest'ultimo, di solito, non batte. Myrta, 55 anni compiuti il 3 maggio, è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre, impegnata in una telefonata, sfoggiava il primo topless della stagione estiva. Lei, comunque, non si è mai fatta troppi problemi a rimanere senza la parte superiore del bikini e, già in passato, era stata pizzicata senza reggiseno in riva al mare.

Myrta Merlino al sole dopo la festa di compleanno

Myrta Merlino va in onda ogni giorno con Pomeriggio 5 e, puntualmente sui social le fanno i complimenti per la sua carnagione olivastra. Ora che l'estate sta per arrivare e andare al mare è piacevole anche se non fa ancora troppo caldo, la giornalista ne approffitta per abbronzarsi un po' e, quindi, sfoggia il suo solito topless, come riporta anche Chi. In passato, Myrta era stata fotografata dal settimanale Vero senza reggiseno a Sabaudia mentre era in compagnia del compagno Marco Tardelli, ex centrocampista di Juventus e Inter. Probabilmente anche nei prossimi mesi, si sentirà parlare dei topless della giornalista che sicuramente si riposerà in vacanza con la famiglia.

Myrta Merlino in Salento

Qualche giorno fa, Myrta Merlino e Marco Tardelli hanno trascorso un weekend romantico in Salento per festeggiare il suo 55esimo compleanno.

La giornalista, ha postato qualche foto in compagnia della famiglia e ha scritto: «Un weekend incantevole, tra sorrisi, colori, luce, emozioni e dolci ricordi con i miei amori. Grazie per aver reso il mio compleanno così speciale!».