Natalia Paragoni e i cambiamenti post gravidanza: «Il seno, gli addominali... il mio corpo non è più lo stesso. Ma mi vedo bellissima»

Da quando è diventata mamma Natalia Paragoni è andata incontro a una serie di cambiamenti. L'arrivo di Ginevra ha stravolto la sua quotidianità, ma anche il suo fisico. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rivelato in un'intervista a Verissimo di aver sofferto di baby blues, ovvero una forma di depressione post partum che porta le neo mamme a una certa instabilità emotiva: «Piangevo tantissimo. Alcune volte avevo paura di lasciare Ginevra ad altri, altre invece avevo come un rifiuto verso di lei perché temevo di poterle fare male». Una situazione molto delicata che fortunatamente, con l'aiuto della sua famiglia e del suo compagno, Andrea Zelletta, ha superato. Ma i cambiamenti hanno interessato anche il suo fisico.

I cambiamenti dopo la gravidanza

Natalia Paragoni ha risposto ad alcune domande da parte delle sue follower su come è cambiata la sua vita da quando c'è la piccola Ginevra.

L'influencer e Andrea Zelletta sono diventati, infatti, genitori della piccola il 25 luglio 2023 e da allora tutto è cambiato.

Una follower di Natalia le ha chiesto in che modo si è trasformato il suo fisico dopo il parto e lei ha risposto con molta sincerità e postando una foto del suo nuovo corpo: «Non ho più una seconda abbondante, non ho più gli addominali di prima, ma io mi vedo bellissima, più donna». La sua figura longilinea e magra è rimasta, ma questi piccoli cambiamenti sono importanti per lei che per tanti anni ha fatto la modella.

La gravidanza ha reso Natalia più consapevole di quanto fosse forte sia a livello fisico che mentale e le ha dato una luce in più che lei stessa ha notato.