Natalia Paragoni incinta, come ha reagito Andrea Zelletta: il video commuove il web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno genitori per la prima volta. L'annuncio della lieta novella è arrivato un paio di giorni fa tramite un post condiviso su Instagram e ora la coppia, nata tra gli studi di Uomini e Donne, ha rivelato alcuni particolari legati alla gravidanza. Uno di questi è su come ha reagito Andrea all'annuncio...

Il video su Instagram

Dopo aver eseguito da sola il test di gravidanza, Natalia ha scritto ad Andrea di tornare presto a casa da un evento: «Lui mi ha chiesto se avessi fatto il test di gravidanza io gli ho risposto di sì, ma che era risultato negativo». Il video condiviso su Instagram mostra il momento in cui Andrea Zelletta ha varcato la soglia di casa e ha visto il test di gravidanza risulato, in realtà, positivo.

Il compagno, felicissimo per la notizia, è rimasto immobile per qualche secondo. Poi ha realizzato e ha abbracciato forte la sua Natalia: «Andrea si immaginava il perché di tanta fretta nel tornare a casa... Felicissimi ma non avevamo ancora realizzato il tutto. Però è sempre una sorpresa che ci rimarrà nel cuore», ha scritto la futura mamma sui social.

La 25enne è di 13 settimane e due giorni, il termine della gravidanza è previsto per il 4 agosto.