Natalie Portman tradita dal marito (con cui è sposata da 10 anni): pizzicato con l'attivista 25enne Camille Etienne

Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied starebbero affrontando un momento di crisi a causa di un presunto tradimento dell'uomo alla moglie. Il coreografo francese è stato fotografato mentre si dirigeva ad un incontro clandestino con l'attivista 25enne Camille Etienne.

Uno scoop che ha scatenato i rumors e la reazione dell'attrice, che avrebbe deciso di affrontarlo per cercare di non far naufragare il matrimonio.

I due, infatti, sono sposati da oltre 10 anni e hanno due figli, Aleph e Amalia.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Natalie Portman non ha rilasciato dichiarazioni in merito allo scandalo sul tradimento del marito e non ha intenzione di farlo. Il giornale gossip francese Voici, purtroppo, però ha già pubblicato il nome della presunta amante di Benjamin Millepied, il marito coreografo dell'attrice premio Oscar, e le foto che li ritraggono entrare nello stesso edificio, mentre si guardano attorno con aria sospetta.

Si tratterebbe dell'attivista francese 25enne Camille Etienne, molto famosa in Francia. L'affair sarebbe durato poco e non sarebbe stato importante. Alcune fonti molto vicine alla coppia, dicono che Benjamin «sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia».

I fan si sono immediatamente scagliati contro il marito di Natalie Portman, che invece ha preferito il silenzio. Alcune voci dicono che Natalie abbia deciso di riprovarci per il bene della famiglia.