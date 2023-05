New York, per il quarto locale di «Song’ e Napule» le leggende del rap 50 Cent e Busta Rhymes

NEW YORK - La realtà che supera la fantasia. La fantasia che diventa la realtà.



Da Fuorigrotta a New York: Ciro Iovine ha vinto.

Quarto locale, nel cuore pulsante della Grande Mela. E inaugurazione bomba, oggettivamente oltre ogni aspettativa. Due autentiche leggende del rap americano e mondiale, due miti assoluti che rispondono al nome di, rullo fortissimo di tamburi, 50 Cent e Busta Rhymes.

“In da club”, pezzo di “Fifty” che ancora risuona ovunque.

Solo che questa volta il club è la pizzeria dello scugnizzo, oramai dello scugnizzo più famoso d’America.



(50 Cent ha pubblicato sul suo profilo Instagram, da 30 milioni di follower, un intero video della sua serata da Song’ E Napule NYC)

C’è incredulità, c’è entusiasmo, c’è tutto.

C’è una fila di Lamborghini parcheggiata di fuori.

C’è l’America e c’è l’Italia.

C’è Napoli e soprattutto c’è Ciro.

Li abbraccia, ci ride, ci scherza: non ci crede nemmeno lui. Lui che ha girato il mondo di gavetta in gavetta, lui che ha ballato e gridato alla musica e alle parole delle loro canzoni, lui che c’ha creduto sempre, talmente tanto, che alla fine ora li affianca, li frequenta, e addirittura li ipnotizza.

«È la pizza migliore che abbia mai mangiato in vita mia!», strilla Busta Rhymes che, incredibile nell’incredibile, non si accontenta mica solo dell’inaugurazione. No. Bis subito, torna pure il giorno dopo: «Le tue pizze, le tue pizze! Ne voglio mangiare almeno due!».





Delirio.

Con i ragazzi in sala che fanno uno sforzo titanico per rimanere professionali.

Ma che a loro volta quasi non ci credono, che si sentono come dentro a un sogno.

Il sogno loro, il sogno di Ciro.

Il sogno di un imprenditore oramai italo-americano, realizzato, di successo, ma ben piantato con i piedi per terra, nel terreno dell’umiltà, mai montato.

Il sogno, soprattutto, solo e sempre di un ragazzo napoletano. Di Fuorigrotta, di “fuori allo stadio”. Di un autentico paladino di passione, di talento, e di fantasia. Campione del sogno. Ma è tutto talmente vero, vero come Ciro, che se ne sono accorti persino i giganti d’America, le leggende del rap: 50 Cent e Busta Rhymes.

Tutti pazzi, grazie e insieme al mitico Ciro Iovine, per la pizza napoletana.

Bravo scugnizzo, non ti fermare più: hai vinto tu.