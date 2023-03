Neymar al centro di un nuovo scandalo. La star di Onlyfans rivela: «Mi ha chiesto una cosa a 3 con la mia gemella»

Un nuovo scandalo travolge Neymar Jr. Dopo il bruttissimo infortunio sul campo, per il talento del PSG non sembra esserci pace. E anche questa volta le questioni di campo c'entrano ben poco. Una star di Onlyfans, infatti ha rivelato di aver ricevuto una richiesta piuttosto piccante dalla stella del Brasile. «Mi ha chiesto di fare un incontro sessuale con me e mia sorella gemella». Una rivelazione hot che accende nuovamente i riflettori sul talento brasiliano.

La confessione

Key Alves è una star di Onlyfans brasiliana e nell'ultimo periodo è divenuta ancor più famosa, vista la sua partecipazione al Grande Fratello in Brasile. La giovane modella ha rivelato che il calciatore le avrebbe chiesto di fare sesso insieme a sua sorella gemella, Keyt. Una richiesta, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, che la stessa modella avrebbe reso pubblica sui social network.

«Vuole fare sesso con entrambe»

Key Alves ha rivelato, all'interno della Casa del Grande Fratello, a un altro concorrente di aver ricevuto la proposta: «Sai cosa mi ha detto (Neymar n.d.r.)? Che voleva fare sesso con entrambe». Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del mondo, scatenando un nuovo caso. L'ex pallavolista ha riconosciuto, però, che si è trattato di un suo errore: «È stato un errore. Se mi avesse mandato un messaggio, sarei volata subito a Parigi», ha confessato.

Le due gemelle

Le due gemelle sono di San Paolo, in Brasile, e hanno 23 anni. Key è una star su Onlyfans: «Piaccia o no, le piattaforme virtuali sono il mio reddito più grande oggi. Guadagno circa 50 volte di più con loro che con la pallavolo. E ancor di più su Onlyfans, perché il prezzo mensile è fisso», ha rivelato in una recente intervista. «Le foto che pubblico sulla mia pagina Onlyfans provengono da sessioni 'leggere' e professionali. Niente nudità o cose del genere. Chi le cerca sul mio profilo non le troverà. Mi considero un'atleta e questo è ciò che ha fatto crescere la mia immagine su Internet, ma ora il business è diverso».