Nikita Pelizon prova un riavvicinamento con Luca Onestini, ma lui si nega

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto al termine e con il programma tutte le sue dinamiche. Pare però che ci siano tra alcuni concorrenti delle questioni in sospeso e che ora che sono fuori dalla casa stiano cercando di riprenderle. Protagonista di una di queste è Nikita Pelizon, la vincitrice del reality, che vorrebbe dei chiarimenti con Luca Onestini.

La Pelizon nelle sue storie ha risposto a un follower che le dice che nel suo percorso al Grande Fratello Vip l'unica cosa che i suoi sostenitori non hanno condiviso è stata la cotta per Onestini. La vincitrice del reality risponde onestamente dicendo: «È stato breve, intenso, devastante, incomprensibile».

Pare però che non rinneghi quello che ha fatto e secondo alcuni esperti di gossip in rete, anche dopo la fine del programma e la sua uscita dalla casa avrebbe cercato Onestini. Deianira Marzano spiega che Nikita, dopo aver letto alcune dichiarazioni di Luca, avrebbe chiesto il suo numero di telefono per volerci parlare e avere dei chiarimenti. Pare però che Onestini non abbia alcuna voglia di parlarle e continuerebbe a negare qualunque incontro e chiarimento. Il sospetto è che Nikita non abbia realmente superato la cosa e che probabilmente speri in un riavvicinamento con Luca.