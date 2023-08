Nima Benati in lacrime per la scomparsa: «Vi prego aiutatemi, non potrò abbracciarlo mai più»

La fotografa di moda Nima Benati è molto conosciuta nel settore grazie ai suoi servizi fotografici per Vogue, Vanity Fair e per i set alle celebrità, da Chiara Ferragni ad Aurora Ramazzotti. La giovane è nata e cresciuta a Bologna, ma ben presto Milano l'ha adottata per far sbocciare il suo talento.

Nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie Instagram in cui, disperata in lacrime, chiedeva aiuto ai suoi follower.

Nima Benati ha raccontato nelle sue storie Instagram di star vivendo un momento molto delicato e terribile per lei. Il suo gatto, Bartolo è scomparso e non si trova più. Ha cercato di mandare un appello ai suoi follower di Bologna.

«Mi sento un'idiota a fare questo video, ma penso che io debba provarci.

Bartolo è sparito, vi avevo detto che era in campagna con i miei. Ma è sparito, i miei dicono che hanno cercato in tutto il paese, non è morto. Lo conoscevano tutti qui, si faceva accarezzare da tutti. Forse un turista l'ha preso perché ha pensato che fosse scappato. Bartolo è riconoscibile, è un gatto bianco, con il pelo liscissimo e gli occhi color giada. Aiutatemi vi prego. Bartolo è stato preso da qualcuno al 100%. Aiutatemi perché è come se fosse mio figlio, l'unica costanza della mia vita».

In molti hanno cercato di aiutare la fotografa che offriva anche la ricompensa a chi lo riporta. Per adesso non ci sono ancora notizie, ma i fan restano in attesa insieme a Nima Benati.