Nina Moric, furia contro Naomi Campbell: «Falsa, è una str**za». Poi la frecciata a Fedez e Donatella Versace

Nina Moric ha sempre avuto un carattere molto sfacciato e decisamente senza filtri. L'ex top model è stata a lungo legata a Fabrizio Corona, padre di suo figlio, Carlos Maria, e i due, nonostante siano separati da anni, mantengono un buon rapporto e sono amici. Nina nel corso della sua carriera ha conosciuto molte donne di fama mondiale, tra cui anche la Pantera delle sfilate, Naomi Campbell, di cui però non sembra avere un buon ricordo, anzi.

Ma non solo la top model, la Moric ne ha per tutti, anche la stilista Donatella Versace.

Le parole di Nina Moric

Nina Moric è stata di recente ospite dell'ultima puntata di Gurulandia dove si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, rivelando cosa pensa della stilista Donatella Versace e di Naomi Campbell.

«Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez.

Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono. A lei piacciono questi giovanotti un po' effeminati. Non è che dico qualcosa, può essere... Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro», ha raccontato Nina, ma l'affondo è arrivato poi per la top model Naomi.

«Che cosa penso di Naomi Campbell? Ecco lei è una st***za. Sì proprio, mamma mia, una falsa. Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato», ha rivelato Nina Moric, senza peli sulla lingua e molto divertita nel raccontare finalmente tutto quello che vuole.