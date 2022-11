Nina Moric confusa nelle sue stories: «Sono patetica e sola, perdonatemi»

Nina Moric appare sempre più confusa e in difficoltà sui social. La modella croata è sempre più frequente che sparisca dai social per un po' e poi torni con una serie di storie che sono a volte farneticanti e che stanno mettendo in allerta i suoi followers. La scorsa notte Nina si è mostrata in casa sua, con il suo gatto e un manichino che dice esserle stato dato da un amico, ma le sue parole sembrano essere confuse e sconnesse.

La Moric esordisce dicendo: «Non esco mai; va beh esco ogni 10 giorni per comprare heets (fumo le russet). Non attribuisco questo ad agorafobia, no. Non mi piace uscire, non mi piacciono le persone. La mia solitudine non è una condanna, ma la mia scelta». Seguono poi delle storie in cui sembra confusa e continua a parlare del suo volersi isolare e del fatto che non le piacciono le persone.

Nina parla anche dei social, esprimendo la sua disapprovazione per quelli che sono i profili più seguiti che, secondo lei, sono privi di contenuti. Un flusso di parole, ormai consueto per chi la segue da tempo e che però inizia a preoccupare. Le storie della Moric si concludono con due frasi molto eloquenti: «Sono più patetica di quello che ho potuto immaginare», e la successiva: «Sono sola», come se la sua solitudine, appunto, non sia realmente voluta e le causi addirittura disagio e sofferenza.