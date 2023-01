Nina Zilli incinta, Fiorello e Biggio svelano la gravidanza e lei si infuria: «Come vi siete permessi?»

Alla fine la notizia è la più bella che potessero dare e il mood non poteva essere negativo. Ma Nina Zilli, che ha confermato di essere in dolce attesa con il compagno Danti, un messaggio a Fiorello e Biggio l'ha voluto mandare. E il tono non è affatto ironico. I due avevano svelato il segreto nel programma Viva Rai2, martedì mattina. E dopo qualche ora di silenzio, è arrivata la replica della cantante.

La notizia era scappata a Fabrizio Biggio e Fiorello è sembrato quasi imbarazzato. Nella condivisione del video-annuncio, dopo un sonoro vaffa al comico, Nina Zilli ha mostrato il pedinamento di un paparazzo: «Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi», ha scritto.

«Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più». E ancora: «Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria - prosegue - Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po'! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa».