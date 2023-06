Nina Zilli, il pancione al nono mese è esplosivo: «Sto diventando Ciccio Bello. Ho le mani di Shrek»

Nina Zilli «come Frankenstein». Ad affermarlo è la stessa cantante che su Instagram ha condiviso un video in cui ironizza sulle sue condizioni fisiche in gravidanza. Visibilmente gonfia e con un pancione da nono mese pronto ad esplodere, l'artista non si è mai fermata nel suo lavoro, nonostante fosse «come Ciccio Bello». Al parto manca davvero poco e lei si diverte sui social così.

Manca davvero poco al parto di Nina Zilli, una delle artiste più autentiche della musica italiana che ha ironizzato con i suoi fan circa le sue condizioni fisiche.

«Sto diventano Ciccio Bello: pieghe da ritenzione ovunque, anche nei polsi.

Mani da Shrek. Piedi da Hobbit. Le caviglie da Candy candy. Sono un Frankestein», ha raccontato la cantante ai follower su Instagram.

Che non fosse stata una dolce attesa lo ha affermato più volte in diverse occasioni pubbliche. La gravidanza, infatti, per Nina Zilli pare non essere stata proprio una passeggiata. Sempre col sorriso, però, ha affrontato questi nove mesi con successo, tra impegni lavorativi e preparativi per la nascita prevista il 2 giugno.

«Questione di giorni», ha scritto, infatti, sui social, mentre scartava alcuni regali ricevuti da amici e fan.