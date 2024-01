Nino La Rocca, l'ex pugile: «Le nozze con una pornostar, le feste con Califano e la Carrà. Ho sperperato due miliardi»

Cheick Tidjani Sidibé, alias Nino La Rocca, mito della boxe azzurra (64 anni, 80 incontri, 74 vittorie), vive alla periferia sud di Roma. Vive con la pensione riservata ad artisti e atleti. Una storia difficile, fin da subito. Nino nasce in Mauritania, a Port-Étienne «dove - racconta al Corriere della Sera - mio padre, maliano e soldato dell’esercito coloniale francese, trascinò mia madre incinta a 17 anni». Una madre giovane e bellissima: «Nunzia La Rocca, donna bellissima, figlia di siciliani di Resuttana emigrati in Africa per aprire un panificio. Papà sparì subito, mamma restò con me e due fratelli, Ibrahim e Hussein. Vivevamo con i nonni, a casa si parlavano francese e siciliano, fuori l’arabo».

L'infanzia

Un'infanzia selvaggia.

Così la definisce. «Io vivevo alla giornata, pupazzo nelle mani di zio Mariano, un pugile dilettante che mi usava come sacco da boxe per intrattenere gli amici. A 16 anni mi spedirono in piroscafo a Marsiglia e poi a Parigi da un altro zio materno». Uno zio particolare, diciamo così. «E lui mi affidò a un impresario francese mezzo delinquente che mi faceva combattere contro enormi pugili in disarmo tenendo gli ingaggi per sé. L’unico mio scopo era rimanere in piedi e vivo». Pugni dati, pugni presi. Pugni che fanno male quando perdi una madre e il padre è quello che è... A 21 anni mi spedirono proprio in Mali. Zio avvertì mio padre, che non avevo mai conosciuto. Prima del match chiamai casa, avevo un presentimento: mamma era appena morta di crepacuore, a 37 anni. Io non riuscivo a smettere di piangere, papà si presentò a bordo ring sereno come uno che non ti vede da poche ore. Ho cancellato la sua faccia».

L'arrivo in Italia

Poi l'arrivo in Italia, a Genova. «Zio conosceva Rocco Agostino, il famoso manager. Ero già fortissimo, avrei potuto combattere per il titolo ma non avevo la cittadinanza anche se mamma era italiana. Però vinsi 50 match di fila e diventai l’idolo del Paese». Poi ottenne la cittadinanza italiana. L'annunciò Gianni Minà. Durante la diretta Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica, lo invitò al Quirinale». Ma «il tempo di ricevere i documenti e mi chiamarono militare a Bologna: un anno perso nella compagnia atleti senza mai combattere. In caserma a intervistarmi per capire che fine avevo fatto venne Enzo Biagi».

La vita mondana

Una carriera vincente e ricca: «Vincevo tanto, guadagnavo tantissimo. La mia boxe aggressiva faceva impazzire e riempiva i palazzetti, da Roma al Madison Square Garden di New York. Credo di aver accumulato oltre due miliardi. Ma ero un bischero ingenuo». Insomma «non ero considerato un atleta modello: ballavo con Raffaella Carrà, ero ospite fisso da Minà e Maurizio Costanzo con Andreotti e De Michelis e alle feste con Franco Califano».

I matrimoni

Poi un matrimonio andato male. «A una trasmissione di Alberto Bevilacqua incontrai Manuela Falorni (attrice porno, nota come Venere Bianca, ndr). Uscimmo assieme la sera stessa, poi scappai dalla palestra: ci sposammo a Montecatini, venne anche Walter Chiari. L’anno dopo nacque Antonio. Spesi mezzo miliardo per costruire la nostra villa in collina: Manuela e sua madre mi buttarono fuori dopo un mese». Ma in ritiro non ci sapeva stare. E allora «scappavo e spendevo. A Genova vivevo a Bogliasco, con i giocatori della Sampdoria: invidiavo Mancini e Vialli in piedi fino a notte fonda a bere e fumare. Mi svegliavo alle 5 per allenarmi, non avrei potuto reggere la loro vita. Ma non resistevo alle donne». E così arriva il secondo matrimonio. «Silvana. Architetto romano: nacque Samuel che oggi ha 20 anni. La storia durò poco». E poi il terzo: «Valentina Zincani, pugile anche lei. Troppo giovane, carattere duro come il mio: è nato Moussa che oggi ha 8 o 9 anni, non ricordo bene. Finì malissimo». Fini per colpa sua. Il Corriere della Sera ricorda che è ancora in piedi un procedimento contro La Rocca per presunte lesioni ai danni della donna durante un litigio del 2018. Oggi i suoi figli le vede raramente purtroppo ed è la cosa che gli fa più male. Male un pugno come di Muhammad Ali...