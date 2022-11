Sal Da Vinci, terzo nipotino in arrivo: la figlia Annachiara svela il sesso del bambino

Terzo nipotino in arrivo per il famoso cantautore napoletano, Sal Da Vinci. Emozioni e felicià hanno travolto per la terza volta la vita del cantante e della sua famiglia. Sal Da Vinci è gia nonno di un maschietto, figlio di Francesco Da Vinci, il quale aspetta, assieme alla compagna, una femminuccia. Ora è il momento di Annachiara Sorrentino, figlia del cantante, e del marito, Salvatore Santoro, di annunciare il sesso del loro primo genito: un maschietto!

«Porto in grembo il mio principe azzurro»: questa la dedica della futura mamma per il suo «BabyA», Antonio sarà infatti il nome del bambino. Anche Sal Da Vinci ha voluto esprimere tramite social l'emozione per l'attesa del suo nipotino, pubblicando il video del momento in cui si svela il sesso del bambino: «Che Gioia! Che Emozione! Che Felicità!»