«No pasa nada» a C'è Posta per te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? Come è finita dopo il programma

La storia di Flavia e Gianmarco è stata tra le più apprezzate nell'ultima puntata di C'è Posta Per Te. «L'amore interrotto» dei due giovani, che si sono lasciati dopo 4 anni anni, ha appassionato milioni di italiani, che ora si chiedono come sia andata a finire tra i due. Flavia, dopo aver scoperto i tradimenti dell'ex fidanzato, ha deciso di non riaprire la busta. E la frase in spagnolo «No pasa nada» (tradotto «nessun problema») che lui condivideva sui post social mentre era in vacanza con gli amici, è diventata la frase di addio di Flavia prima di andare via e lasciarlo sconsolato in studio con Maria De Filippi. Un vero e proprio tormentone, che ha avuto una scia anche sui social nei giorni seguenti alla puntata.

Flavia, che sui social ha visto aumentare in maniera esponenziale i suoi follower, non sembra essere tornata sui suoi passi per il momento.

Il programma va in onda diversi mesi dopo la registrazione, ma nonostante il tempo passato, la ragazza avrebbe perdonato l'ex. Anzi, sui social scherza ancora postando le sue foto e la frase «Que pasa?», citando in maniera di scherno Gianmarco.

Flavia Proietto ha 20 anni. La sua frase: «No pasa nada», detta mentre salutava il ragazzo, è diventata virale sui social e il profilo di Flavia ha subito un boom di follower. Sono oltre 21mila, ma continuano ad aumentare. «Maria, adesso portala a Uomini e Donne», chiedono in molti.