Noah Schnapp è gay, l'attore di Stranger Things fa coming out: «Sono più simile a Will di quanto pensassi»

Noah Schnapp ha fatto coming out, raccontando di essere gay. L'attore star di Stranger Things, serie tv targata Netflix nella quale interpreta il personaggio di Will Byers, ha postato un video su TikTok nel quale si è paragonato proprio al ragazzo di cui ha vestito i panni, anche lui gay nella serie. Nella caption usata sui social, Noah Schnapp ha scritto: «Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!». Poi ha raccontato la reazione degli amici e dei familiari: «Quando ho finalmente detto loro essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno risposto: “Lo sapevamo già”».

Will Byers gay in Stranger Things

Noah Schnapp aveva parlato di omosessualità anche a proposito del personaggio di Will Byers: «È abbastanza chiaro in questa stagione che Will prova dei sentimenti per Mike - ha detto in un'intervista a Variety -. Lo hanno intenzionalmente fatto emergere nelle stagioni precedenti. Anche nella prima stagione, hanno accennato a questa cosa e lentamente, lentamente, è cresciuta. Penso che per la quarta stagione si trattasse semplicemente di me che interpreto questo personaggio che ama il suo migliore amico ma ha difficoltà a sapere se sarà accettato o meno, sentendosi un errore e come se non appartenesse a quel mondo. Will si è sempre sentito così. Tutti i suoi amici, hanno tutti una ragazza e si adattano tutti ai loro diversi club. Will non ha mai trovato un posto dove adattarsi. Penso che sia per questo che così tante persone vengono da me e mi dicono che amano Will e che si rispecchiamo così tanto in lui, perché è un personaggio così reale».