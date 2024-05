Noemi Bocchi incinta? La foto sospetta: Totti potrebbe diventare di nuovo papà

Noemi Bocchi sta per diventare nuovamente mamma? E Francesco Totti sarà ancora papà? Domande e una sola risposta. Quella che si vede dalle foto in esclusiva pubblicate nell'ultimo numero di Gente che mostra «quella piccola, dolce e nemmeno troppo nascosta rotondità», di Noemi.

Una dolce attesa che confermerebbe tutti i piani dell'ex capitano della Roma, quelli cioè di costruire una nuova famiglia a tutti gli effetti con Noemi, matrimonio compreso una volta ottenuta la separazione da Ilary Blasi.

La foto

Le foto mostrano Francesco e Noemi in campo, su un campo di padel. È lì che si sono conosciuti nel 2021 per la prima volta.

Ed è lì che continua a stare quando hanno qualche ora di libertà. Ma tra una partita e l'altra, scrive ancora Gente, «la mano di Noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla sua t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti».

Noemi Bocchi incinta?

In campo poi ridono, scherzano, si scambiano battute e grandi sorrisi pieni d'amore. C'è tutto. Ora manca solo la fine ufficiale con Ilary Blasi. Il prossimo 31 maggio, per Francesco e l’ex signora Totti c’è un appuntamento importante. È prevista una nuova udienza in tribunale in cui presenteranno la lista dei testimoni. L’attesa è grande perché Francesco, si dice, potrebbe fare il nome di un secondo presunto amante di Ilary.

Ma ora Totti è concentrato sul presente e il prossimo futuro. Il passato non lo rigurda più. Con Noemi ha ritrovato la serenità e anche la felicità. Ai fotografi si mostrano così. «La Bocchi - racconta ancora il settimanale diretto da Umberto Brindani - fa di più: solleva il pollice e sposta l’altra mano sulla pancia. Di nuovo, proprio come faceva in campo. Due indizi fanno una prova. Chissà, forse questo piccolo giallo di primavera presto si potrebbe tingere di rosa o di azzurro». Già chissà...