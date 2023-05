Oriana Marzoli pubblica un video dopo la rottura con Daniele Dal Moro: la reazione di lui è esagerata

Continua il battibecco social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, che fino a qualche giorno fa sembrava essere super affiatata, ora sembra essere giunta al capolinea. Daniele ha pubblicato una serie di storie in cui ha dato la sua versione dei fatti, smentita però dalle storie di Oriana che sostiene che contro di lei siano state dette cose infamanti.

Dopo 48 ore di botta e risposta social con Daniele Dal Moro, ieri sera Oriana Marzoli ha pubblicato un video in cui è apparsa provata ed ha parlato di giornata difficile: «Sono qui ad aspettare un taxi, a Milano non è facile.

Oggi non voglio stressarmi ulteriormente, oggi è una giornata già abbastanza difficile, stasera andrò ad un evento». Video a cui ha replicato Daniele con un vero e proprio fiume di parole, raccolto in diverse Instagram stories: «Vai a prendere per il c**o qualcun altro! Sono una persona non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. È tua mamma. P.S: se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire?!? Chi è stato?! Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone!».

Dal Moro non si trattiene e insiste: «Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei. Tu vuoi solo una stampino. Ma l’amore non è questo è io per quanto ci sia sentimento mi dispiace ma non sono un coglione. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te! E finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero ora. Sai qual’è la verità. Che bastava non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di la del risultato come persone grandi. Ma no, era più comodo entrare in una room a far sentire tutto il tuo dolore e sparire per sempre. E sai perché… perché ti sta bene così! Ho tanti difetti ma non sono ingenuo. E tu non sei la più furba del villaggio! Mi hai già fregato na volta non me freghi de novo. Chi salta nel vuoto impara a volare? Ma vaffa!». Poi conclude: «Ultima, poi passo e chiudo: non sarò mai una manciata di like, una foto di coppia o una paparazzata. E se mi perdi difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono molto di più. Io sono Daniele Dal Moro».