Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro più innamorati che mai a Madrid: «È sempre bello tornare qui»

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in questo momento si trovano a Madrid dove, la modella venezuelana è dovuta tornare per alcuni impegni lavorativi. L'ex gieffina, infatti, è una delle opinioniste del reality show Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Tra uno show e l'altro e tra un giro in città e un allenamento, Oriana e Daniele si concedono anche qualche foto che, poi, postano sui propri profili Instagram facendo letteralmente impazzire i fan.

Oriana Marzoli ha recentemente pubblicato una serie di foto e video sul proprio profilo Instagram. La modella venezuelana è molto sexy negli scatti e con lei c'è sempre il fidanzato Daniele Dal Moro. La didascalia recita: «Benvenuto a Madrid Daniele! Tornare qui è sempre bellissimo anche se per pochi giorni». Oriana è molto amata in Spagna e, infatti, il grande seguito che possiede anche su Instagram lo dimostra: il suo profilo conta quasi due milioni e mezzo di follower.

Sotto le foto che Oriana Marzoli posta nel proprio profilo Instagram, ci sono pochissimi commenti negativi: la modella è davvero amata dal pubblico. I fan le hanno scritto: «Tu e Daniele siete davvero bellissimi insieme, vi meritate tanta felicità», «I più belli usciti dal GfVip» oppure ancora «Si vede che insieme siete proprio felici».