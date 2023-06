Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la palestra è galeotta: ecco cosa hanno notato i follower

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati qualche giorno fa, ma tra i due sembra non essere mai finita del tutto. La rottura non è stata molto tranquilla, anzi. I ragazzi non si sono lanciati frecciatine e accuse pesanti. Eppure, nelle ultime ore gli Oriele, il nome della coppia Oriana e Daniele, hanno incuriosito i fan su un probabile ritorno di fiamma, come ai tempi del GfVip. I due non hanno ancora confermato nulla, ma i fan hanno notato un dettaglio molto sospetto. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo un'assenza di quasi 48 ore dalle storie Instagram, questa mattina sono tornati sui social a distanza di un'ora l'uno dall'altra per mostrare i loro allenamenti in palestra.

I fan hanno notato che le due storie su Instagram degli Oriele sembrano essere fatte nello stesso posto, ovvero la palestra di Verona, la McFit.

I fan della coppia hanno poi osservato meglio le storie e hanno notato che in entrambe c'è un dettaglio comune: un ragazzo con i pantaloncini rossi e la maglietta bianca che passeggia per la palestra, e che compare prima nella storia di Oriana e poi in quella di Daniele.

Oriana e Daniele non hanno ancora detto nulla al riguardo, ma i fan continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma.