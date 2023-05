Oriana Marzoli sorpresa con l'ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Oriana Marzoli paparazzata in compagnia di un ex tronista di Uomini e donne. Subito si è parlato di una relazione alle spalle di Daniele Dal Moro, ma la realtà è diversa. A chiarire il rapporto tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e il tronista di U&D e proprio quest'ultimo che con una foto sul suo profilo Instagram non lascia scampo a dubbi. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il successo immediato di Oriana Marzoli dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l'ha subito proiettata tra rumors, gossip e riflettori puntati. Negli ultimi giorni, la showgirl e influencer ha realizzato una mini collezione per un marchio di bikini noto ai fan di Uomini e donne.

Le disussioni che negli ultimi giorni hanno riguardo lei e il suo fidanzato Daniele Dal Moro, hanno fatto infuriare i fan che sono stati accusati di essere invadenti.

Quest'ultimi, infatti, vedrebbero molto bene l'ex gieffina in compagnia di un tronista del programma di Maria De Filippi. I due, infatti, sono stati visti insieme, ma non è come sembra.

Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e donne, è un imprenditore napoletano. Ha creato il marchio di bikini Sonten e oggi, Oriana Marzoli ha realizzato una capsule per il suo brand.

I due, quindi, sono legati solo da un rapporto lavorativo.

Lei, fiera del suo primo importante lavoro dopo il Gf Vip, scrive sui social: «Ragazzi finalmente ci siamo: questo è il primo lavoro a cui mi sono dedicata appena uscita dalla casa del GF e sono davvero felice di potervelo finalmente mostrare! La mia capsule di bikini Oriana x @sontenofficial è finalmente online!»