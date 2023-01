Ornella Muti in lingerie a 67 anni, il video che lascia a bocca aperta. Poi la frecciata agli influencer

Ornella Muti protagonista di un video condiviso sui social dalla figlia Naike Rivelli che ha lasciato a bocca aperta tutti i follower. L'attrice che sta per compiere 68 anni è stata pizzicata dalla figlia mentre si ritoccava il make up in una tenuta totalmente inedita: lingerie super sexy e stivali fino al ginocchio, il video ha infiammato i commenti.

«Ho beccato la mamma in lingerie», si sente dire dalla figlia Naike che spia la mamma mentre si trucca, ma non ha potuto non riprenderla e riempirla di complimenti. «Mamma Ornella Muti a 67 anni. Mamma che ne pensi del body shaming? Risposta: ma che me frega a me! Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così! Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi», questa la didascalia del video che tocca un argomento importante e attuale come il bodyshaming.

Quando Ornella ha risposto dicendo di non avere paura delle critiche che possono arrivare dagli hater sui social, la figlia ha risposto con una frecciata rivolta al mondo di chi monetizza attraverso i social: «Giusto mamma tu non sei mica come le influencer».