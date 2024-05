Paola Caruso si fidanza a sorpresa: «Le cose belle arrivano all'improvviso»

Paola Caruso si è fidanzata... almeno così scrive nel suo ultimo post Instagram che, però, è stato davvero molto criticato dai suoi follower. L'ex Bona Sorte di Avanti un Altro ha registrato un video in cui, felice e sorridente, apre un pacchetto regalo che al suo interno contiene una scatolina con un anello di brillanti. I fan di Paola contestano le sue reazioni che sembrano tutt'altro che naturali e spontanee per non menzionare il fatto che non mostri mai il fidanzato.

Comunque sia, la showgirl ha risposto a tutti i malpensanti e ha cercato di mettere a tacere qualsiasi critica.

Il video di Paola Caruso

Paola Caruso indossa un abito lungo ed è in una stanza d'albergo, si riprende mentre apre un regalo che, poi, scopre essere un anello di fidanzamento. La didascalia che accompagna il video recita così: «Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole Sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…».

Tuttavia, qualcuno non crede al fatto che abbia un fidanzato perché la sua reazione di sorpresa sembra costruita, così come le parole che non si riescono a leggere dal suo labiale. «Forse perché non dice nulla?», scrive qualcuno.

Tra i suoi follower c'è chi le ha scritto: «Ma non è che il tuo fidanzato è come Mark Caltagirone?», «Secondo me sei da sola in camera... se ti sei fatta un regalino, puoi dirlo» oppure ancora «Uno che ti chiede di fidanzarti e non compare mai in video... mah!».

La risposta di Paola Caruso

Paola Caruso ha cercato di prendere con il sorriso tutte le critiche che le sono state rivolte e alla maggior parte delle persone ha risposto: «Forse il mio fidanzato non si fa vedere perché non è abituato a comparire in pubblico.

Comunque si tratta di un anello di fidanzamento, non è un matrimonio, in quel caso vedrete che ve lo presenterò». Stando a quanto si vocifera sui social, Paola sarebbe legata sentimentalmente a Francesco Zaffagnini, un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo.