Paola Di Benedetto e il mistero del pancino sospetto: «Sei incinta?». La sua risposta stronca la curiosità dei fan

Paola Di Benedetto è in dolce attesa? Le foto condivise sul suo profilo ufficiale Instagram suggeriscono un piccolo pancino sospetto che ha subito suscitato la curiosità dei fan, ma la sua risposta ha messo tutti i dubbi a tacere.

La speaker radiofonica ha trascorso la notte di Capodanno in compagnia degli amici: dopo che la presunta frequentazione con Matteo Berrettini è giunta al capolinea, il gossip infiammante non ha associato la Di Benedetto a nessun altro uomo.

«Sei incinta?», ha scritto qualcuno nei commenti sotto al post in cui Paola Di Benedetto si prepara a trascorrere un Capodanno all'insegna del divertimento. Radiosa e sorridente come sempre, la speaker ha risposto a tono a chiunque ha chiesto nei commenti se fosse in dolce attesa: «Che cattive a dirmi così dopo le festività natalizie», ha chiosato a corredo delle emoji sorridenti.

Poi, tra le Instagram stories l'ex fidanzata del cantante Rkomi, ha lanciato un importante messaggio: «Apprezzo molto che tanti di voi siano desiderosi di una mia gravidanza, ma dovrete aspettare ancora un po'. Detto ciò, visto che il nuovo anno è appena cominciato, cerchiamo di trattare con più sensibilità determinati argomenti che, a prescindere, richiedono tatto ed empatia e che riguardano la sfera privatissima di ogni persona. Comunque quando sarà il momenti, sono felice di sapere che ci saranno tante zie e zii virtuali», ha concluso la conduttrice televisiva mettendo a tacere tutte le insinuazioni e augurando ai suoi follower un buon 2023.