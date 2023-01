Paola e Chiara, dalla scelta di non avere figli agli attacchi di panico: «Siamo delle survivor»

Paola e Chiara sono tornate. Le sorelle Iezzi, dopo la separazione artistica del 2013, tornano a cantare insieme in occasione di Sanremo 2023. «Eravamo le eroine dei nostri fan, ora siamo le loro survivor», raccontano Paola e Chiara in un'intervista su Vanity Fair. Il pezzo che porteranno in gara all'Ariston si intitola "Furore", «una parola energetica, colorata, che ha a che fare con la pazzia - spiegano - qualcosa di fiero, forte, infuocato, anche liberatorio, dopo tutto quello che abbiamo vissuto».

Sanremo, i testi delle canzoni: con Ariete l'amore è saffico, i Modà parlano di depressione. Si balla con Elodie e Paola e Chiara

Paola Iezzi: «Non ho voluto figli perché sono un'artista»

Paola Iezzi parla degli ultimi difficili anni, quelli successivi al boom nel mondo della musica: «Ho fatto tantissima terapia negli ultimi dieci anni, mi è servita molto, e la consiglio a tutti, perché ti chiarisce molte cose, ti aiuta a superare dei momenti difficili». E sul fatto di non aver avuto figli, nonostante una relazione lunga 14 anni, spiega: «Siamo una coppia di artisti, e gli artisti fanno fatica con i figli. L’arte necessita di una devozione spesso totalizzante. Lo avrei fatto se avessi smesso di fare questo mestiere, che però è stato più forte di qualunque altra cosa».

Chiara Iezzi: «Soffro di attacchi di panico»

Chiara Iezzi racconta invece degli attacchi di cyberbullismo subiti: «Da dopo la pandemia ho iniziato a ricevere sui social dei messaggi privati aggressivi, da persone che non conoscevo. Da bambina sono sempre stata vittima di bullismo per cui non era la prima volta per me... Erano dei messaggi molto violenti, macabri, arrivavano di continuo. Mi sono talmente spaventata, mi sono chiusa in casa e avevo paura di uscire. Sono finita al Pronto Soccorso e ho chiesto aiuto». Inoltre rivela di subire attacchi di panico: «Li ho sempre avuti, e l’ansia la conosco bene. Io sono una fobica, lo sono sempre stata e non ne faccio mistero».