Paola Turani pittrice per passione, l'opera self made mostrata ai fan: «Molti avranno da ridire»

Per molti dipingere è una vera e propria passione, un modo per trascorrere con piacere il proprio tempo libero. Ma per Paola Turani, modella e influencer, dipingere è una valvola di sfogo. «Sono stata ferma tanto, troppo tempo - scriveva su Instagram nel mese di gennaio la modella -. Ed è arrivato il momento di ricominciare. Un appuntamento lasciato in sospeso per un lungo periodo, ma quella passione non si dimentica, quella sensazione di avere la menta libera e concentrata quando si ha in mano il pennello che scivola sulla tela, quella soddisfazione di veder realizzato e finito qualcosa di mio è impagabile». La modella proprio nelle ultime ore ha pubblicato un video reel che mostra il suo «primo quadro che andrà sulle pareti di casa nuova».

La passione per la pittura

Paola Turani non ha mai tenuto nascosto la sua passione per la pittura ma dopo un periodo in stand-by, la modella è tornata a dipingere. «Quanto mi era mancata la sensazione di serenità che provo mentre dipingo e la soddisfazione di vedere tutti quei colori esplodere sulla tela - ha sottolineato Paola Turani su Instagram - Un nuovo inizio, ma anche un ritorno alle origini.

Il primo quadro che andrà su una delle pareti di casa nuova è finito. E io sono molto felice». «Ci saranno molti che avranno da dire qualcosa sul mio dipinto - ha aggiunto -. Ma li sto aspettando. Comunque quella tecnica, quelle forme, quella costruzione è uguale ai disegni che realizzavo in quinta elementare. Negli anni ho cambiato genere e sperimentato ma ora sono tornata lì. Mi piace troppo».