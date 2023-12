Paola Turani, il botta e risposta social con i follower: «Ridiamoci su»

Ieri sera, Paola Turani ha pubblicato la foto di uno dei look che avrebbe dovuto portare a New York in occasione del suo imminente viaggio.

Un lungo abito aderente nero in latex con stivali al ginocchio abbinati, avvolgono la figura dell'influencer conferendole un aspetto sensuale ma raffinato.

Un utente ha commentato il post su Instagram e la Turani, ha deciso di rispondere, ma stranamente non si trattava di critiche, anzi, la follower si stupiva del fatto che sotto la foto non ci fossero i commenti delle mamme pancine che la criticavano per come fosse vestita.

Paola ironizza e scrive «In questo periodo me ne hanno dette di tutti i colori, ridiamoci su va», risponde l'influencer al commento.

La Turani è infatti stata accusata dai suoi follower di non essere una buona madre, dopo che è andato virale un video in cui lasciava il figlio in preda ai pianti, all'asilo, senza curarsi della sua condizione emotiva.