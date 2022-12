Pelé, a chi andrà l'eredità? Patrimonio (da più di 100 milioni) diviso tra gli eredi: i sette figli e la moglie

Cosa lascia Pelé ai suoi eredi, la terza moglie Marcia Aoki, 56enne imprenditrice, e i sette figli (cinque donne e due uomini) avuti da donne diverse? In patria c'è già chi fai i conti al patrimonio di O Rei. Il sito specializzato "Celebrity Net Worth" ha stimato in più di cento milioni di dollari il patrimonio del tre volte campione del mondo.

Pelé con tutti i guadagni fatti durante la carriera, considerando anche le attività post ritiro, amava investire nel mattone, investimenti in cui spesso ha anche mostrato un certo fiuto. Nel 2008 infatti il calciatore brasiliano più forte di tutti i tempi riuscì a vendere per tre milioni una mega villa che possedeva a Hamptons, all'estremità orientale di Long Island (New York), acquistata anni prima per "soli" 100mila dollari.

Pur guadagnando cifre notevoli, relative al tenore di vita dei tempi, Pelé ha sempre dichiarato di aver incasssato di più con la pubblicità e la partecipazioni a eventi, rispetto a quando era un giocatore professionista. Curiosità: dal 2014, dopo aver compiuto 74 anni, il campione nato a Três Corações, aveva cominciato a percepire dallo Stato brasiliano un sussidio pari a circa 550 euro al mese. In più, aveva raccontato in un'intervista «per via della mia età potrei viaggiare gratis sui mezzi pubblici e pagare metà prezzo al cinema».