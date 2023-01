Peppe Iodice in vacanza alle Mauritius dopo il successo della notte di Capodanno a Napoli

Un successo travolgente quello di Peppe Iodice protagonista del Capodanno napoletano, insieme al di cast di Peppy Night.

Mattatore sul palco allestito a piazza Plebiscito, il cabarettista e conduttore napoletano ha voluto ringraziare con un post sui social le oltre cinquantamila persone accorse per festeggiare l'anno nuovo: «Napoli stanotte eri così bella da far scoppiare il cuore.

Non lo dimenticherò finché vivo. Grazie infinite. Buon Anno a tutti».

E dopo questa fantastica serata Iodice ha deciso di concedersi una meritata vacanza trascorrendo qualche giorno di relax sotto il sole sulle spiagge di Mauritius, nell'Oceano Indiano.

Il comico è stato avvistato da alcuni turisti appena atterrato all'aeroporto di Mont Choisy.