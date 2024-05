Perla Vatiero, sfogo social: «Sono giorni che si parla di me e sono stanca». Poi il weekend d'amore con Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno fatto sapere di avere raggiunto un resort in mezzo alla natura, precisamente a Soiano del Lago, Brescia, perché desideravano da tempo prendersi un po' di tempo per loro, per rilassarsi e trascorrere delle giornate senza social. Prima di cominciare questa breve vacanza, però, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Lo sfogo social di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha postato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui ha spiegato: «Siamo appena arrivati al resort ma, prima di staccare la spina, ci tenevo a precisare delle cose.

Sono giorni che si parla di me e, capisco che in questo momento possa fare comodo, ma a me questa situazione mi sta stancando e mi sta veramente facendo star male». L'ex gieffina non specifica il motivo del suo sfogo ma spiega: «Io parlo di me e non entro nel merito di terze persone ma mi sembra che ci sia un accanimento nei miei confronti per cose successe mesi fa. Quindi, se volte continuare perché fa comodo, fate pure ma attenetevi al presente. Non permetto a nessuno di screditarmi perché, in tutto quello che faccio e nelle collaborazioni che, ultimamente seleziono personalmente, ci metto cuore, impegno e soprattutto la faccia e tutto questo non mi sta bene!».

La vacanza con Mirko Brunetti

Perla Vatiero è partita insieme al fidanzato Mirko Brunetti per un fine settimana da piccioncini. La loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele e i due ex gieffini sembrano essere più felici che mai.